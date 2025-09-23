Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тоқаев Embraer компаниясының президентімен жүк тасымалдау саласын талқылады

Бүгiн, 01:20
161
Бөлісу:
akorda.kz
Фото: akorda.kz

Қасым-Жомарт Тоқаев Embraer компаниясының президенті Франсиско Гомес Нетомен кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Бразилиялық Embraer авиа құрылыс компаниясы жетекшісімен кездесуде жүк тасымалдау саласындағы ынтымақтастық мәселелері талқыланды.

Президент еліміздің Еуразия кеңістігіндегі негізгі көлік-логистикалық хабқа айналуға ұмтылатынын жеткізді.

Әңгімелесу барысында Қазақстанда «Embraer» ұшақтарына техникалық қызмет көрсететін өңірлік сервистік орталық ашу перспективасы қарастырылды.

Франсиско Гомес Нето Қазақстанның көлік-транзиттік әлеуетіне жоғары баға беріп, өзара тиімді ынтымақтастықты жалғастыруға дайын екенін растады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Франция Палестина мемлекетін ресми түрде мойындады
Келесі жаңалық
Бүгін еліміздің бес қаласында ауа сапасы нашарлайды
Өзгелердің жаңалығы