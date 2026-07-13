Тоқаев Черногория Президентін Мемлекеттілік күнімен құттықтады
Мемлекет басшысы Черногория Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
13 Шілде 2026, 11:40
БӨЛІСУ
13 Шілде 2026, 11:4013 Шілде 2026, 11:40
150Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев Черногорияның Мемлекеттілік күніне орай Президент Яков Милатовичті құттықтады.
Мемлекет басшысы Қазақстан мен Черногория арасындағы достыққа және өзара құрметке негізделген көпжылдық ынтымақтастықты жоғары бағалайтынын жеткізді.
Жеделхатта Черногория көшбасшысының жуырда Астанаға жасаған ресми сапары екіжақты қарым-қатынастар тарихындағы маңызды кезеңге жол ашқаны және кең ауқымды салалардағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға мүмкіндік бергені атап өтілген.
Қасым-Жомарт Тоқаев Яков Милатовичтің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Черногория халқына құт-береке тіледі.
Ең оқылған:
- Ақмола облысында екі қыз бала суға батып көз жұмды
- Apple OpenAI-ді коммерциялық құпияларды ұрлады деп сотқа берді
- Алматыдағы түнгі рейд: кальян шеккен 55 адам жауапқа тартылды
- Аптап ыстық және өрт қаупі: Синоптиктер ескерту жасады
- Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты Air Astana Дубайға рейстерді тоқтатты