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  • Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты Air Astana Дубайға рейстерді тоқтатты

Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты Air Astana Дубайға рейстерді тоқтатты

Әуе компаниясы өңірдегі қауіпсіздік ахуалының күрделенуіне байланысты бірнеше рейстің орындалмайтынын хабарлады.

12 Шілде 2026, 13:19
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 12 Шілде 2026, 13:19
12 Шілде 2026, 13:19
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Air Astana Таяу Шығыстағы жағдайдың шиеленісуіне байланысты Дубай бағыты бойынша рейстер кестесіне өзгеріс енгізді.

12 шілде күні сағат 07:10-да Астанадан Дубайға ұшып шыққан KC205 рейсі кері бұрылып, ұшып шыққан әуежайға қайтып келеді. Ал сол күні сағат 08:50-ге жоспарланған Алматы – Дубай бағытындағы KC897 рейсі тоқтатылды.

Жолаушыларға билетті сатып алған жері арқылы оның толық құны қайтарылады. Рейстер кестесіне енгізілетін кейінгі өзгерістер туралы қосымша хабарлаймыз, – делінген әуе компаниясының хабарламасында.

Air Astana өкілдері өңірдегі жағдайды тұрақты бақылап отырғанын және жолаушыларды елге қайтару мәселесін қарастырып жатқанын мәлімдеді.

Сондай-ақ жолаушыларға рейстердің мәртебесін алдын ала тексеріп отыру ұсынылды. Себебі ұшу және қону уақыттарына қосымша өзгерістер енгізілуі мүмкін.

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