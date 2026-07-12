Маңғыстауда кейбір ағаш түрлері экожүйеге қауіп төндіріп отыр

Сондықтан табиғи экожүйелерде кез келген ағаш отырғызу тек ғылыми негіздеме мен мамандардың ұсынымы бойынша жүргізілуі тиіс.

12 Шілде 2026, 03:40
АВТОР
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lada.kz 12 Шілде 2026, 03:40
12 Шілде 2026, 03:40
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Фото: lada.kz

Маңғышлақ эксперименттік ботаникалық бағының мамандары Маңғыстау тұрғындарын табиғи шатқалдарда, бұлақтар маңында және сирек кездесетін өсімдіктер өсетін аумақтарда ағаш отырғызбауға шақырды. Бұл туралы Lada.kz хабарлады.

Мамандардың айтуынша, мұндай әрекет жақсы ниетпен жасалғанымен, өңірдің бірегей экожүйесіне елеулі зиян келтіруі мүмкін.

Биология ғылымдарының кандидаты, ботаникалық бақтың директоры Ақжүніс Иманбаеваның айтуынша, өңірге тән емес ағаш түрлері табиғи тепе-теңдікті бұзып, жергілікті өсімдіктерді ығыстырып, Қызыл кітапқа енген сирек түрлердің жойылуына әкелуі ықтимал.

Мысалы, Самал шатқалында кезінде отырғызылған қарағаш бүгінде өздігінен көбейіп, табиғи өсімдіктерді ығыстыра бастаған. Осындай жағдайлар Сұлтан-эпе, Жемсемсай және Қогенсай шатқалдарында да тіркелген. Бұл аумақтарда инвазиялық саналатын күл жапырақты үйеңкі, айлант және тар жапырақты жиде секілді ағаштар таралып келеді.

Мамандардың айтуынша, мұндай ағаштар табиғи ортаға тез бейімделіп, жергілікті өсімдіктердің орнын басады. Сондықтан табиғи экожүйелерде кез келген ағаш отырғызу тек ғылыми негіздеме мен мамандардың ұсынымы бойынша жүргізілуі тиіс.

Ботаникалық бақ қызметкерлері тұрғындарға ағаш отырғызуды саябақтар, скверлер және елді мекендерге арналған арнайы көгалдандыру аумақтарында жүргізуге кеңес беріп, Маңғыстаудың бірегей табиғатын сақтауға шақырды.

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