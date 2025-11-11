Тоқаев бортын ресейлік Су-35 ұшақтары әуежайға дейін сүйемелдеп апарды

Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Мемлекеттік шекарадан өткен сәттен Мәскеу әуежайына қонғанға дейін Ресейдің әуе кеңістігінде Қазақстан Президентінің бортымен бірге РФ Қорғаныс министрлігінің Су-35 ұшақтары қапталдасып ұшты, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Мұндай тәжірибе достас мемлекеттердің басшыларына қатысты қолданылады және ол мемлекетаралық қатынастар мен өзара сенімнің жоғары деңгейін білдіреді.

Еске сала кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік сапармен Мәскеуге барды. Бағдарламаға Ресей Президенті Владимир Путинмен келіссөздер өткізу жоспарланған. Оның барысында тараптар екіжақты ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелерін талқылайды.

