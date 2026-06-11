Тоқаев бірқатар заңдарға қол қойды: Не өзгереді?
Заңдардың толық мәтіні ресми жарияланғаннан кейін күшіне енеді.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Конституцияға сәйкестендіру және сайлау, прокуратура мен әлеуметтік қамсыздандыру салаларын жетілдіруге бағытталған бірқатар заңдарға қол қойды.
Президент қол қойған құжаттардың қатарында конституциялық заңдарға өзгерістер енгізу туралы Конституциялық заң, сондай-ақ сайлау, прокуратура және әлеуметтік қамсыздандыру мәселелерін қамтитын заңнамалық түзетулер бар.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы Қылмыстық, Қылмыстық-процестік және Қылмыстық-атқару кодекстеріне, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер енгізуді көздейтін заңға қол қойды.
Қабылданған түзетулер Қазақстан заңнамасын Конституция нормаларына сәйкестендіруге, сайлау жүйесін, прокуратура қызметін және әлеуметтік қамсыздандыру саласын жетілдіруге бағытталған.
Заңдардың толық мәтіні ресми жарияланғаннан кейін күшіне енеді.
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