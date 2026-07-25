Трамп АҚШ-тың Иранмен қақтығыстан шығуының ықтимал жолдарын атады

Трамптың айтуынша, Иран кей жағдайда келіссөзге дайын екенін ашық айтпайды, алайда АҚШ әкімшілігі дипломатиялық шешім мүмкіндігін жоққа шығармайды.

25 Шілде 2026, 07:14
АВТОР
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Kevin Dietsch / Getty Images 25 Шілде 2026, 07:14
25 Шілде 2026, 07:14
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Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтонда журналистерге берген мәлімдемесінде Иранмен қақтығыстан шығудың екі негізгі нұсқасы қарастырылып отырғанын айтты, деп хабарлады ТАСС  агенттігі.

Оның сөзінше, бірінші нұсқа – әскери қысымды жалғастырып, Иранның әскери әлеуетіне соққы беру. Екінші нұсқа – тараптар арасында келісімге келу.

«Әскери жол бар, онда біз қазіргі әрекеттерді жалғастырып, олардың қолындағы нысандарды жоя береміз. Сонымен қатар мәмілеге келудің ақылға қонымды стратегиясы да бар», – деді Трамп.

АҚШ президенті Иран әзірге мұндай келісімге толық дайын емес деп санайтынын, бірақ Тегеранның түптеп келгенде мәмілеге мүдделі екенін мәлімдеді.

«Менің ойымша, олар қазір дайын емес, бірақ олар келісім жасағысы келеді», – деді ол.

Трамптың айтуынша, Иран кей жағдайда келіссөзге дайын екенін ашық айтпайды, алайда АҚШ әкімшілігі дипломатиялық шешім мүмкіндігін жоққа шығармайды.

Бұған дейін Трамп Иранмен қақтығыстың жаңа өршуі болуы мүмкін екенін жоққа шығармайтынын және АҚШ-тың Иранға қарсы соққылар ауқымын кеңейту мәселесі бойынша түпкілікті шешім әлі қабылданбағанын айтқан болатын.

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