Тоқаев әскери борышын өтеу кезінде ерлік көрсеткен сарбаздарды марапаттады
Үш әскери қызметші «Ерлігі үшін» медаліне ие болды.
27 Қыркүйек 2026, 13:00
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27 Қыркүйек 2026, 13:0027 Қыркүйек 2026, 13:00
156Фото: ©BAQ.KZ архиві
Мемлекет басшысының Жарлығымен әскери борышын атқару үстінде көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы үшін бір топ әскери қызметші «Ерлігі үшін» медалімен марапатталды.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
- Қуандық Бекет Бақтыбекұлы – 29011 әскери бөлімінің матросы (атқышы);
- Темірхан Ақжол Тимурұлы – 29011 әскери бөлімінің матросы (атқышы);
- Удалов Никита Александрович – 29011 әскери бөлімінің маманы (санитариялық нұсқаушысы)
Еске салайық, бұған дейін Каспийдегі оқу-жаттығуда қаза тапқан әскери қызметшілерге мемлекеттік наградалар берілген болатын.
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