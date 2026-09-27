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  • Тоқаев әскери борышын өтеу кезінде ерлік көрсеткен сарбаздарды марапаттады

Тоқаев әскери борышын өтеу кезінде ерлік көрсеткен сарбаздарды марапаттады

Үш әскери қызметші «Ерлігі үшін» медаліне ие болды.

27 Қыркүйек 2026, 13:00
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 27 Қыркүйек 2026, 13:00
27 Қыркүйек 2026, 13:00
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Мемлекет басшысының Жарлығымен әскери борышын атқару үстінде көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы үшін бір топ әскери қызметші «Ерлігі үшін» медалімен марапатталды.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

  • Қуандық Бекет Бақтыбекұлы – 29011 әскери бөлімінің матросы (атқышы); 
  • Темірхан Ақжол Тимурұлы – 29011 әскери бөлімінің матросы (атқышы); 
  • Удалов Никита Александрович – 29011 әскери бөлімінің маманы (санитариялық нұсқаушысы)

Еске салайық, бұған дейін Каспийдегі оқу-жаттығуда қаза тапқан әскери қызметшілерге мемлекеттік наградалар берілген болатын.

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