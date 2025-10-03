ТОП-5: Қазақстанда 2025 жылғы қыркүйектегі баға өзгерістері

Қыркүйек айында Қазақстанның тұтыну нарығында баға өзгерістерінің әрқилы үрдістері байқалды. Әлеуметтік маңызы бар кейбір азық-түлік пен тауарлар арзандаса, керісінше, бірқатар өнімдер мен қызметтердің құны өскен. Статистика бюросының мәліметіне сәйкес, ең көп арзандаған санатқа көкөністер жатады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл жағдай маусымдық ерекшеліктер мен нарықтағы ұсыныс көлемімен тығыз байланысты. Бағаның бір тауарлар бойынша төмендеуі тұтынушыларға жеңілдік әкелсе, басқа қызметтер мен өнімдердің қымбаттауы жалпы шығындардың өсуіне әсер етуде.