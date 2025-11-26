ТОП-5 өңір: Ауыл дәрігерлеріне 8,5 млн теңге төленеді

Ауыл дәрігерлерін әлеуметтік тұрғыда қолдауға 8,5 млн теңге төленеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстанда медицина қызметкерлерін қолдау кеңеюде: 2025 жылдың 10 айында әлеуметтік қолдау шараларымен 1326 дәрігер, оның 801-і ауылдық жерлерде қамтылды.
Ең тиімді мысалдардың бірі - Жетісу облысы, онда ауылға келген дәрігерлерге 10 млн теңгеден төленеді, бұл өңірдің кадрлық тұрақтылығын едәуір күшейтті.
Денсаулық сақтау министрлігі өңірлердің кадрлар тапшылығы барынша өткір сезілетін елді мекендерге мамандарды тарту үшін ынталандыру шараларын белсенді түрде енгізіп жатқанын атап өтті.
Әсіресе, ауылдық жерлерде тапшы мамандарды қолдау бойынша жоғары төлем төленетін ТОП-5 өңір аталды.
Дәрігерлерді жұмысқа орналастыру кезінде әлеуметтік көмек мөлшері 8,5 млн теңгеге жететін Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Павлодар, Алматы және Атырау облыстары, - деп атап өтті министрлік.
2025 жылғы қаңтар–қазандағы қолдаудың негізгі нәтижелері:
417 жас маман бітіргеннен кейін бірден жұмысын бастады;
287 дәрігер республикалық бюджеттен көтерме сауда алды;
866 - жергілікті бюджеттерден қолдау, оның ішінде 248 мамандығы өте тапшы мамандар;
106-медициналық ұйымдар есебінен төлемдер;
571 дәрігер баспанамен қамтамасыз етілген;
116 қосымша қолдау шараларын алды.