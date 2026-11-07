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Тікұшақтар, құрмет қарауылы: Ақордада Эмомали Рахмонды салтанатты түрде қарсы алды

Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонды Ақордада құрмет қарауылы мен әскери тікұшақтардың қатысуымен салтанатты түрде қарсы алды. Кейін екі ел басшысы келіссөз жүргізді.

7 Қараша 2026, 12:16
АВТОР
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Ақорда 7 Қараша 2026, 12:16
7 Қараша 2026, 12:16
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Фото: Ақорда

Ақордада Астанаға ресми сапармен келген Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонды салтанатты қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков

Мәртебелі мейманның құрметіне резиденция алдында еліміздің Әуе қорғанысы күштерінің тікұшақтары Қазақстан мен Тәжікстанның Мемлекеттік туларын желбіретіп ұшты.

Ақорда

 

©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков


 Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.

©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков
©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков

 

©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков

 

Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң Президент оркестрі екі елдің әнұрандарын орындады.

©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков
©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков
©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков
©BAQ.KZ/Сырым Рахимбеков



Содан кейін президенттер келіссөз жүргізді.

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