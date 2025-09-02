Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тікұшақ апатқа ұшырап, 5 адам қаза тапты

Бүгiн, 10:29
223
Бөлісу:
oxu.az
PHOTO VIDEO
Фото: oxu.az

Пәкістанның Гилгит-Балтистан аймағында тікұшақ құлап, борттағы бес адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Oxu.Az-ға сілтеме жасап. 

Алынған мәліметке сәйкес, әуе көлігінде екі ұшқыш пен үш техникалық маман болған.

Тікұшақ апатқа ұшырап, 5 адам қаза тапты
Фото: Oxu.Az

Тікұшақ апаты салдарынан бес адам қаза тапты, – деді жергілікті билік өкілі.

Оның айтуынша, тікұшақ сынақтық қону кезінде апатқа ұшыраған, оған әуе көлігінің техникалық ақауы себеп болған. Сондай-ақ, тікұшақ Пәкістан армиясына тиесілі екені атап өтілді.

Тікұшақ апатқа ұшырап, 5 адам қаза тапты
Фото: Oxu.Az

Сонымен қатар, тағы бір дереккөзге сүйенсек, Пәкістанның Гилгит-Балтистан өңірінде үкіметтік тікұшақ қонуға әрекет жасаған сәтте апатқа ұшыраған. Бұл туралы Oxu.Az пәкістандық БАҚ-қа сілтеме жасап хабарлады.

Үкіметтің ресми өкілі Файзулла Фарактың айтуынша, апатқа техникалық ақау себеп болған. Тікұшақ апатты қонуды орындамақ болғанымен, кейін құлап түскен.

Тікұшақ апатқа ұшырап, 5 адам қаза тапты
Фото: Oxu.Az

Бортта екі ұшқыш пен екі техникалық қызметкер болған. Экипаждың жағдайы мен құрбандарға қатысты ақпарат нақтыланып жатыр.

Гилгит-Балтистанның бас министрі құтқару операциясын жүргізу және апаттың мән-жайын анықтау үшін жедел қызметтерге оқиға орнына баруды тапсырды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
25 мыңнан астам қазақстандықтың жалақысы 50 пайызға дейін көтеріледі
Келесі жаңалық
Huawei Қазақстанда цифрлық мамандар буынын қалыптастыруға үлес қосады
Өзгелердің жаңалығы