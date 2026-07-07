TikTok-тағы таныстық: Жетісуда кәмелетке толмаған қыздың интимдік фотоларын таратқан күдікті ұсталды
Ол Алакөл ауданының 22 жастағы тұрғыны болып шықты.
Жетісу облысының тұрғыны кәмелетке толмаған қыздың интимдік сипаттағы материалдарын заңсыз таратқаны үшін ұсталды.
Жетісу облысы Полиция департаментінің Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаментімен бірлесіп және «Жаңа адамдар» жастар қозғалысы өкілдерінің қолдауымен порнографиялық сипаттағы материалдарды заңсыз тарату дерегін анықтады.
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полицейлер күдіктінің жеке басын анықтады. Ол Алакөл ауданының 22 жастағы тұрғыны болып шықты.
Тергеу мәліметінше, күдікті TikTok әлеуметтік желісі арқылы кәмелетке толмаған қызбен танысып, кейін байланысын мессенджерлердің бірі арқылы жалғастырған. Қыздың сеніміне кірген ол психологиялық қысым көрсетіп, қорқытып, сондай-ақ 20 мың теңге көлемінде ақшалай сыйақы беремін деп уәде етіп, одан интимдік сипаттағы фотосуреттер мен бейнематериалдарды алған.
Кейін күдікті аталған бейнематериалдарды мессенджерлердің біріндегі жабық арналар арқылы заңсыз таратып, одан материалдық пайда тапқан. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде, - деп хабарлады Жетісу облысының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Павлодар облысында бопсалаумен айналысқан топ ұсталды.
Тағы оқи отырыңыз:
ШҚО-да танысынан 2,5 млн теңге бопсалаған күдікті ұсталды
Ақтөбеде ер адамды бірнеше сағат азаптап, көлігін тартып алмақ болғандар ұсталды
"Интимдік видеоны таратамын": Ақтөбеде бұрынғы қызын бопсалаған ер адам ұсталды
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- Атырау облысында Жайыққа батып кеткен 13 жасар баланы іздеу жалғасуда
- Астана күні: елорданың өсу тарихы және болашаққа бастаған жолы
- Трамп Иранның инфрақұрылымына соққы беруі мүмкін екенін мәлімдеді
- +41°C-қа дейін ыстық және нөсер жаңбыр: Синоптиктер ауа райы туралы ескертті
- Францияда 11 жастағы қыздың өлімінен кейін жаппай наразылық басталды