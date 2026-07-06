Францияда 11 жастағы қыздың өлімінен кейін жаппай наразылық басталды
Мыңдаған адам балаларға қатысты жыныстық зорлық-зомбылыққа қарсы қатаң заң қабылдауды талап етті.
Францияда мыңдаған адам балаларға қатысты жыныстық зорлық-зомбылықпен күреске арналған кешенді заң қабылдауды талап етіп, наразылық акцияларына шықты. Бұған зорлық көріп, кейін өлтірілген 11 жастағы Лианнаның қазасы себеп болды. Бұл оқиға елде үлкен қоғамдық резонанс туғызды.
Қыз 29 мамыр күні Францияның оңтүстік-батысындағы Флеранс қаласында жоғалып кеткен. Арада бір аптаға жуық уақыт өткенде оның мәйіті қараусыз қалған астық сақтайтын силос бункерінен табылды.
Француз бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, басты күдікті – Лианнаның мектептегі құрбысының 41 жастағы әкесі. Бұған дейін оған балаға жыныстық зорлық көрсетті деген айып екі рет тағылған. Алайда екі жағдайда да іс сотқа дейін жетпеген.
Феминистік ұйымдар мен балалардың құқығын қорғайтын қауымдастықтар бұл қайғылы оқиғаны жүйелі мәселелердің салдары деп бағалап отыр. Олар қылмыстың алдын алуды, тергеуді, кінәлілерді қылмыстық жауапкершілікке тартуды және жәбірленушілерге қолдау көрсетуді қамтитын бірыңғай заң қабылдауды талап етуде.
Наразылық акцияларын ұйымдастырушылардың мәліметінше, шерулер Францияның шамамен 80 қаласында өтті. Олардың қатарында Париж, Тулуза, Дижон және Ажен қалалары бар.
Франция президенті Эммануэль Макрон бұған дейін бұл істе мемлекеттік институттарға деген сенімге нұқсан келтірген «айқын олқылықтар» болғанын мойындаған. Ал Әділет министрі Жеральд Дарманен болған жағдайды «орасан зор сәтсіздік» деп атап, прокурорларға 14 шілдеге дейін балаларға қатысты жыныстық зорлық-зомбылыққа байланысты аяқталмаған шамамен 70 мың істі қайта қарауды тапсырды.
Наразылықты ұйымдастырушылар Лианнаның қазасына байланысты туған қоғамдық резонанс билікті балаларға қатысты жыныстық зорлық-зомбылықпен күреске бағытталған жан-жақты заң қабылдауға мәжбүр етеді деп үміттенеді.