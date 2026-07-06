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  • Атырау облысында Жайыққа батып кеткен 13 жасар баланы іздеу жалғасуда

Атырау облысында Жайыққа батып кеткен 13 жасар баланы іздеу жалғасуда

Жасөспірім ағасымен бірге өзен жағасына келген. Кейін ол суға батып, із-түзсіз жоғалып кеткен.

Кеше 2026, 23:27
АВТОР
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istockphoto.com Кеше 2026, 23:27
Кеше 2026, 23:27
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Фото: istockphoto.com

Атырау облысының Индер ауданында Жайық өзеніне батып кеткен 13 жастағы жасөспірімді іздестіру жұмыстары екінші күнге жалғасып жатыр.

Алдын ала мәлімет бойынша, қайғылы оқиға 5 шілде күні сағат 16:00 шамасында Есбол ауылында болған. Жасөспірім ағасымен бірге өзен жағасына келген. Кейін ол суға батып, із-түзсіз жоғалып кеткен.

Есбол ауылдық округінің әкімі Асхат Тілекқабыловтың айтуынша, іздестіру-құтқару жұмыстары тоқтаған жоқ. Оған құтқарушылармен қатар жергілікті тұрғындар да жұмылдырылған.

Қазіргі уақытта баланың денесін іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Оқиғаның мән-жайы анықталуда.

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