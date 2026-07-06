Атырау облысында Жайыққа батып кеткен 13 жасар баланы іздеу жалғасуда
Жасөспірім ағасымен бірге өзен жағасына келген. Кейін ол суға батып, із-түзсіз жоғалып кеткен.
Кеше 2026, 23:27
БӨЛІСУ
Кеше 2026, 23:27Кеше 2026, 23:27
181Фото: istockphoto.com
Атырау облысының Индер ауданында Жайық өзеніне батып кеткен 13 жастағы жасөспірімді іздестіру жұмыстары екінші күнге жалғасып жатыр.
Алдын ала мәлімет бойынша, қайғылы оқиға 5 шілде күні сағат 16:00 шамасында Есбол ауылында болған. Жасөспірім ағасымен бірге өзен жағасына келген. Кейін ол суға батып, із-түзсіз жоғалып кеткен.
Есбол ауылдық округінің әкімі Асхат Тілекқабыловтың айтуынша, іздестіру-құтқару жұмыстары тоқтаған жоқ. Оған құтқарушылармен қатар жергілікті тұрғындар да жұмылдырылған.
Қазіргі уақытта баланың денесін іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Оқиғаның мән-жайы анықталуда.
Ең оқылған: