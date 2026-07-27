TikTok-қа ауыр соққы: ЕО балалар қауіпсіздігі үшін миллиардтаған айыппұл салуы мүмкін
Еурокомиссия TikTok балаларды қорғай алмай отыр деп айыптады. Платформаға 6% айыппұл қаупі бар. ЕО неге қатаң шешімге келді?
Еуропалық одақтың алдын ала жүргізген тергеуі TikTok платформасының балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ЕО талаптарына толық сәйкес келмейтінін көрсетті. Осыған байланысты әлеуметтік желіге жылдық жаһандық табысының 6%-ына дейін айыппұл салынуы мүмкін. Бұл туралы dpa-international агенттігі хабарлады.
Еуропалық комиссияның мәлімдеуінше, TikTok-тағы балалардың аккаунттары ашық күйде болады. Соның салдарынан TikTok-та тіркелмеген пайдаланушылардың өзі кәмелетке толмағандардың жариялаған контентін көре алады.
Комиссия мұндай мүмкіндік балалардың бейтаныс адамдармен қажетсіз байланысқа түсуіне, сондай-ақ олардың контентінің кибербуллинг мақсатында пайдаланылуына жол ашатынын атап өтті.
Бұдан бөлек, Еурокомиссия TikTok алгоритмінің 16 және 17 жастағы жасөспірімдердің жарияланымдарын басқа қолданушыларға белсенді түрде ұсынатынын, сондай-ақ жеке аккаунттардың оңай табылуына мүмкіндік беретінін сынға алды.
Комиссияның пікірінше, мұндай баптаулар Еуроодақтың Цифрлық қызметтер туралы заңының (Digital Services Act) талаптарын бұзады. Аталған заң онлайн-платформаларды кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігін қызметтерінің негізгі бөлігі ретінде қарастыруға міндеттейді.
Енді TikTok Еурокомиссияның айыптауларына жазбаша жауап бере алады. Егер тергеу қорытындысында заң бұзушылық дәлелденсе, компанияға жылдық әлемдік айналымының 6%-ына дейін айыппұл салынуы ықтимал.
Қазіргі уақытта Еуропада TikTok-ты 200 миллионнан астам адам пайдаланады. Платформа әсіресе жастар арасында кең танымал.
Еурокомиссия TikTok иесі – қытайлық ByteDance компаниясынан балалар аккаунттарындағы контентке қолжетімділікті шектеуді және жасөспірімдер жариялаған жазбаларды алгоритм арқылы ұсынуды тоқтатуды талап етіп отыр.
Еуропалық комиссияның атқарушы вице-президенті Хенна Вирккуненнің айтуынша, кәмелетке толмағандар интернетке алғаш кірген сәттен бастап қауіпсіз ортаға қол жеткізуге тиіс.
Балаларды қорғаудың жоғары деңгейі қосымша таңдау емес, әдепкі стандарт болуы керек, – деді ол.
Айта кетейік, биыл ақпан айында Еурокомиссия TikTok интерфейсі қолданушыларды тәуелділікке итермелеуі мүмкін деген алдын ала қорытындысын жариялаған болатын.
Соңғы айыптаулар Еуроодақта әлеуметтік желілерді пайдалану үшін ең төменгі жас шегін енгізу жөніндегі пікірталасты күшейтуі мүмкін. Бұған дейін Еурокомиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйен әлеуметтік желілерде жас шектеуін енгізуді қолдайтынын мәлімдеген.
Еуроодаққа мүше бірқатар мемлекет те балалардың әлеуметтік желілерге қолжетімділігін шектеуді көздейтін ұлттық бастамаларды ұсынып жатыр. Ал Франция жақында 15 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желілерді пайдалануға тыйым салатын заң қабылдаған ЕО-дағы алғашқы мемлекет атанды.
Өз кезегінде TikTok компаниясы өз қауіпсіздік саясатын қорғап шықты. Компания өкілінің айтуынша, жасөспірімдерге арналған аккаунттар ашылған сәттен бастап 50-ден астам құпиялылық пен қауіпсіздік параметрі автоматты түрде іске қосылады. Сонымен қатар TikTok 16 жасқа толмаған пайдаланушыларға жеке хабарлама алмасуға мүмкіндік бермейтін санаулы платформалардың бірі екенін атап өтті.
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