Теннисші Скатов Италиядағы турнирдің финалында ойнайды

Қазақстандық теннисші, әлемнің 308-ракеткасы Тимофей Скатов Тоди (Италия) челленджер турнирінің финалына шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Қазақстан теннис федерациясы мәлімдеді.
Қазақстандық теннисші жартылай финалда әлемнің 246-ракеткасы, монаколық Валентен Вашеромен шеберлік байқасты.
Екі сетте де 6:4 есебі тіркеліп, Тимофей жеңіске жетті.
Екі сағат 13 минутқа созылған тартысты бәсекеде Скатов 3 эйспен бірге 11 брейк-пойнттың үшеуін пайдаланды. Тимофей Скатовтың финалдағы қарсыласы кейін анықталады.