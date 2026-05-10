Теңіздегі шиеленіс: АҚШ 4 кемені істен шығарғанын мәлімдеді
CENTCOM өкілдері бұл әрекеттер Иранның теңіз арқылы тасымал бағыттарын шектеуге бағытталғанын атап өтті.
Бүгiн 2026, 01:29
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 01:29Бүгiн 2026, 01:29
133Фото: magnific.com
АҚШ Әскери-теңіз күштерінің Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) 13 сәуірден бері Иранға бағытталған теңіз блокадасы аясында бірқатар шаралар жүргізілгенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Хабарламаға сәйкес, осы уақыт аралығында АҚШ әскери күштері 58 сауда кемесін бағытын өзгертуге мәжбүр еткен, сондай-ақ Иран порттарына кіруге немесе шығуға әрекет жасаған 4 кемені істен шығарған.
CENTCOM өкілдері бұл әрекеттер Иранның теңіз арқылы тасымал бағыттарын шектеуге бағытталғанын атап өтті.
АҚШ тарапы Иран порттарына бағытталған барлық кемелер қозғалысына бақылау орнатылғанын және теңіздегі қауіпсіздік шаралары күшейтілгенін хабарлады.
Ең оқылған:
- Қазақстанда ең төменгі жалақы қашан өсетіні белгілі болды
- Қостанай облысында полиция қызметкерлері жоғалған сегіз жастағы баланы жедел түрде тапты
- "Бәйтерек" ескерткіші алдында әдепсіз қылық көрсеткен 19 жастағы жігіт ұсталды
- Құрылтайға кімдер өтеді? Депутат өңірлерге қатысты мәселені түсіндірді
- Қазақ жігіті Лондонда мэр болып сайланды