Теміртауда тұрғын үйде жарылыс болды

Жедел медициналық жәрдем бригадасы 1959 жылы туған үй есін Теміртау қаласының орталық ауруханасына жеткізді.

19 Қыркүйек 2026, 21:48
АВТОР
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istockphoto.com 19 Қыркүйек 2026, 21:48
19 Қыркүйек 2026, 21:48
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Фото: istockphoto.com

Теміртау қаласындағы жеке тұрғын үйде газ-ауа қоспасы жарылып, бір адам зардап шекті.

Бұл туралы Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментінен хабарлады.

Оқиға 18 қыркүйек күні сағат 06:11 шамасында болған.

Теміртау қаласындағы Пушкин көшесінде орналасқан жеке тұрғын үйде газ-ауа қоспасы жарылды. Салдарынан үйдің терезе блоктары мен қабырғасы зақымданды. Бір адам зардап шекті, – дейді құтқарушылар.

Жедел медициналық жәрдем бригадасы 1959 жылы туған үй есін Теміртау қаласының орталық ауруханасына жеткізді.

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