Теміртауда тұрғын үйде жарылыс болды
Жедел медициналық жәрдем бригадасы 1959 жылы туған үй есін Теміртау қаласының орталық ауруханасына жеткізді.
19 Қыркүйек 2026, 21:48
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19 Қыркүйек 2026, 21:4819 Қыркүйек 2026, 21:48
67Фото: istockphoto.com
Теміртау қаласындағы жеке тұрғын үйде газ-ауа қоспасы жарылып, бір адам зардап шекті.
Бұл туралы Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментінен хабарлады.
Оқиға 18 қыркүйек күні сағат 06:11 шамасында болған.
Теміртау қаласындағы Пушкин көшесінде орналасқан жеке тұрғын үйде газ-ауа қоспасы жарылды. Салдарынан үйдің терезе блоктары мен қабырғасы зақымданды. Бір адам зардап шекті, – дейді құтқарушылар.
Жедел медициналық жәрдем бригадасы 1959 жылы туған үй есін Теміртау қаласының орталық ауруханасына жеткізді.
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