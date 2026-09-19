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  • Жазғы Азия ойындары: Қазақстан гандболшылары алғашқы матчын өткізді

Жазғы Азия ойындары: Қазақстан гандболшылары алғашқы матчын өткізді

Қазақстандық гандболшылардың келесі кездесуі Оңтүстік Корея құрамасына қарсы өтеді.

19 Қыркүйек 2026, 08:32
АВТОР
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Спортты дамыту дирекциясы 19 Қыркүйек 2026, 08:32
19 Қыркүйек 2026, 08:32
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Фото: Спортты дамыту дирекциясы

Жапонияның Аичи префектурасы мен Нагоя қаласында өтіп жатқан XX жазғы Азия ойындарында гандболдан әйелдер арасындағы бәсеке басталды.

Қазақстан құрамасы алғашқы кездесуінде Қытай командасымен ойнап, 24:34 есебімен жеңілді. Қытай құрамасы – өткен Азия ойындарының қола жүлдегері.

Қазақстандық гандболшылар келесі кездесуін Оңтүстік Корея құрамасына қарсы өткізеді.

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