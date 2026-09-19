Жазғы Азия ойындары: Қазақстан гандболшылары алғашқы матчын өткізді
Қазақстандық гандболшылардың келесі кездесуі Оңтүстік Корея құрамасына қарсы өтеді.
19 Қыркүйек 2026, 08:32
БӨЛІСУ
19 Қыркүйек 2026, 08:3219 Қыркүйек 2026, 08:32
218Фото: Спортты дамыту дирекциясы
Жапонияның Аичи префектурасы мен Нагоя қаласында өтіп жатқан XX жазғы Азия ойындарында гандболдан әйелдер арасындағы бәсеке басталды.
Қазақстан құрамасы алғашқы кездесуінде Қытай командасымен ойнап, 24:34 есебімен жеңілді. Қытай құрамасы – өткен Азия ойындарының қола жүлдегері.
Қазақстандық гандболшылар келесі кездесуін Оңтүстік Корея құрамасына қарсы өткізеді.
Ең оқылған:
- «Жұмыста қысым көрсетті»: Көкшетауда қаза тапқан сот қызметкерінің отбасы тергеуді талап етіп отыр
- «Бірге болуға тиіспіз»: Тоқаев сегіз елдің елшісіне үндеу жасады
- Алматыда самокат мінген адамның өмірін қиған алғашқы жол апаты тіркелді
- ШҚО-да 36 жүргізуші өмір бойына көлік жүргізу құқығынан айырылды
- Астана ғимаратына «бомба қойылды» деп хабарлаған жасөспірім Украинада ұсталды