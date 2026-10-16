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  • Рөлде телефонмен сөйлескен: Астанада жаяу жүргіншіні қағып өлтірген автобус жүргізушісі жазаланды

Рөлде телефонмен сөйлескен: Астанада жаяу жүргіншіні қағып өлтірген автобус жүргізушісі жазаланды

16 Қазан 2026, 20:30
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Мади Искаков 16 Қазан 2026, 20:30
16 Қазан 2026, 20:30
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Мади Искаков

Астанада 57 жастағы әйелді қоғамдық көлікпен соққан автобус жүргізушісі 2 жыл 1 айға бас бостандығынан айырылды.

Ер адам көлік жүргізу кезінде ұялы телефонмен сөйлесіп, реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелінде әйелді қағып кеткен.

Ауыр жарақат алған әйел ауруханада көз жұмды.

Сотта мемлекеттік айыптаушы жүргізушінің кінәсін толық дәлелдейтін айғақтарды ұсынды.

Бас бостандығынан айыру жазасынан бөлек, сотталған азаматқа бес жыл бойы көлік құралдарын басқаруға тыйым салынды.

Үкім заңды күшіне енді.

Астана прокуратурасы жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді жол қозғалысы ережелерін сақтауға шақырады. Сондай-ақ ведомство көлік жүргізу кезінде ұялы телефонды пайдалану жүргізушінің назарын бөліп, қайғылы жағдайларға әкелуі мүмкін екенін ескертеді.

Айта кетейік, бұған дейін Қызылордада жүргізуші сәбиі бар әйелді көлігімен қағып, қашып кеткені хабарланды. Кішкентай сәби қайтыс болды, ійел ауыр халде ауруханада жатыр. 

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