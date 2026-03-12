Темекі үшін бөлек төлем: Ресейде МӘМС өзгеруі мүмкін
Ресейде темекі шегетіндерге МӘМС жарналарын көбейту ұсынылды.
Ресейде міндетті медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесі бойынша негізгі медициналық көмек барлық азаматтар үшін тегін қалуы тиіс. Алайда өз денсаулығына зиян келтіретіндерге – мысалы, темекі шегетіндерге немесе дұрыс тамақтанбайтындарға – сақтандыру жарналарын көбейту ұсынылуда. Бұл пікірді Ресей сақтандырушылар одағының басшысы Евгений Уфимцев айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новости дерегіне сілтеме жасап.
Оның айтуынша, қазіргі модель сақтандыру принципіне негізделген: жұмыс берушілер қызметкерлер үшін жарналарды Ресейдің Әлеуметтік қорыға аударады, одан кейін кепілдендірілген медициналық қызметтер қаржыландырылады. Мұндай жүйе әлеуметтік мемлекет моделіне сәйкес келеді.
Уфимцевтің сөзінше, мемлекет сақтандыру механизмдерін дені сау өмір салтын қолдау үшін қолдана алады. Мысалы, темекі шегетіндерге немесе дұрыс тамақтанбай, салмағы артық азаматтарға жарналар есептелгенде көбейткіш коэффициент қолдануға болады.
Кейбір елдерде ауыр семіздігі бар адамдарға тегін медициналық сақтандыру берілмейді. Ресейде бұл тәсіл қолайсыз, дегенмен қаржылық ынталандыру азаматтардың мінез-құлқына әсер етуі мүмкін. Мысалы, темекі шегетіндер немесе зиянды әдеттері бар адамдар үшін сақтандыру коэффициенті екі-үш есе артуы мүмкін.
Сондай-ақ Уфимцев мұндай жүйені енгізу үшін сақтандыру ұйымдарының рөлін күшейту қажет екенін атап өтті. Алайда соңғы шешім әр адамның өзінде: егер азамат қосымша шығынды көтеруге дайын болса, өз әдеттерін өзгерте беруге құқылы.
