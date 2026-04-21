Телефоныңыз "толды" деген хабарламаға сенбеңіз – жаңа алаяқтық тәсіл!
Сақ болыңыз: деректердің жойылуы немесе аккаунттың бұғатталуы туралы кез келген хабарламаны тек ресми сервистер арқылы тексеріңіз.
Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Қоғамдық қауіпсіздік пен қылмыстық қауіп-қатерді болжау орталығы бұлттық сервистерді пайдаланушыларға бағытталған интернет-алаяқтықтың жаңа схемасы туралы ескертеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алаяқтар iPhone пайдаланушыларына iCloud бұлттық қойманың толып кеткені туралы жалған электрондық хаттар, SMS-хабарламалар және хабарландыруларды жаппай таратуда.
Хабарламаларда аккаунттың бұғатталатыны және фотосуреттер, бейнелер мен құжаттардың жойылуы мүмкін екені көрсетіледі. Бұл хабарламалар бұлттық платформаларды қоса алғанда танымал сервистердің, ресми ескертулерін толықтай қайталайды, бұл олардың шынайы екеніне сенім тудырып, пайдаланушыны әрекет жасауға итермелейді.
Шұғыл әрекет ету әсерін күшейту үшін пайдаланушыларға сілтеме арқылы өтіп, сақтау көлемін ұлғайту, төлем деректерін жаңарту немесе қолжетімділікті қалпына келтіру ұсынылады. Сілтемені басқан кезде ықтимал құрбандар түпнұсқа сервистерді көшіретін фишингтік сайтқа түседі, онда енгізілген логиндер, құпиясөздер және банк деректері киберқылмыскерлердің қолына түседі.
Осындай жолмен түрлі бұлтты сақтау сервистері (Google Drive, Mail.ru бұлты, Яндекс Диск және т.б.) туралы хабарламалар жіберілуі мүмкін.
Қауіп-қатердің осы түрі тарала бастағанын ескере отырып, ескере отырып, мыналар ұсынылады:
• SMS, электрондық пошта және мессенджерлердегі «шұғыл» хабарламалардағы сілтемелерге өтпеу;
• бұлттық қойманың жағдайын тек ресми қосымшалар немесе сайттар арқылы тексеру;
• бөгде парақшаларда логиндер, құпиясөздер және банк деректерін енгізбеу;
• барлық бұлттық және пошталық аккаунттарда екі факторлы аутентификацияны қосу;
• әртүрлі сервистер үшін бірегей және күрделі парольдерді пайдалану;
• бұзып кіру күдігі болған жағдайда дереу құпия сөзді ауыстырып, барлық белсенді сессияларды аяқтау қажет.
Ең оқылған:
- Әлемде: Ормуз бұғазындағы шиеленіс, супер-роботтар, ядролық қаруды талқылаған Анталия форумы
- Қазақстан күнтізбесінде жаңа мереке пайда болады
- АҚШ-тың Луизиана штатында жаппай атыс болып, 8 бала қаза тапты
- АҚШ Ормуз бұғазын миналардан тазарту үшін дрондарды қолданбақ
- Қазақстанда отбасын не бұзады? Сарапшы ажырасудың негізгі себептерін атады