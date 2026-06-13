Техаста атыс болып, бір адам қаза тауып, 10-нан астамы жарақат алды

Жергілікті билік 11 адамның зардап шеккенін растады.

Бүгiн 2026, 02:34
АВТОР
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depositphotos.com Бүгiн 2026, 02:34
Бүгiн 2026, 02:34
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Фото: depositphotos.com

АҚШ-тың Техас штатында болған атыс салдарынан кемінде бір адам қаза тауып, тағы 10-нан астам адам жарақат алды.

BBC-дің хабарлауынша, оқиға Мидленд қаласында, Даллас қаласынан батысқа қарай шамамен 530 шақырым жерде болған. Полицияның мәліметінше, бастапқыда күдіктімен «қарулы қақтығыс жағдайы» тіркелгенімен, кейіннен ол көз жұмған.

Жергілікті билік 11 адамның зардап шеккенін растады. Олардың тоғызы ауруханаға жеткізілген, төрт адамның жағдайы ауыр, ота жасалып жатыр.

Мидленд мэрі Лори Блонг тұрғындарды қауіпсіздік шараларын сақтап, оқиға болған аумаққа жақындамауға шақырды. Құқық қорғау органдары оқиғаның мән-жайын анықтауда.

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