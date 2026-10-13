Тәжікстанда жер сілкінді
Тәжікстанда магнитудасы 4,5 болатын жер сілкінісі болды.
13 Қазан 2026, 20:49
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13 Қазан 2026, 20:4913 Қазан 2026, 20:49
65Фото: istockphoto.com
Тәжікстанда магнитудасы 4,5 балл болатын жер сілкінісі тіркелді. Төменгі дүмпулер Душанбеде сезілді. Алдын ала мәліметтер бойынша, қирандылар мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ, деп хабарлайды avesta.tj.
Эпицентр Душанбе орталығынан солтүстікке қарай шамамен 10-15 шақырым жерде, Варзоб ауданында орналасқан. Ошағы 10 шақырым тереңдікте болған.
Бұл соңғы күндері Душанбе маңында тіркелген осындай қуаттағы екінші жер сілкінісі.
11 қарашада қаладан оңтүстік-шығысқа қарай шамамен 30 шақырым жерде магнитудасы 4,3 болатын жерасты дүмпулері болған еді.
Айта кетейік, бұған дейін Қырғызстанда жер сілкініп, жер асты дүмпуі жеті ауылда сезілген болатын.
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