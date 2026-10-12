Қырғызстанда жер сілкінді: Жер асты дүмпуі жеті ауылда сезілді

Қырғызстанның оңтүстігінде жер сілкінді. Ошағы Заалай жотасында.

12 Қазан 2026, 15:23
АВТОР
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istockphoto.com 12 Қазан 2026, 15:23
12 Қазан 2026, 15:23
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Фото: istockphoto.com

Қырғызстанның оңтүстігіндегі жеті ауылда жер сілкінісі болды. Тұрғындар жер асты дүмпулерін сезді, ал сейсмологтар жер сілкінісінің ошағы тау жотасында орналасқанын анықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ 24kg-ға сілтеме жасап.

Ұлттық ғылым академиясының Сейсмология институты хабарлағандай, дүмпулер 10 қазанда сағат 9:04-те орын алған. Сейсмологтар жер сілкінісінің ошағы Заалай жотасында орналасқанын белгіледі.

Жер асты дүмпулерінің ошағы Жар-Башы ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 20 шақырым, Ачык-Суу ауылынан оңтүстік-батысқа қарай 28 шақырым және Ош қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 143 шақырым жерде болған.

Эпицентрдегі дүмпу күші 4 балды құрады. Ал Ачык-Суу, Жар-Башы, Кулчу, Шибээ, Кара-Шыбак, Кызыл-Эшме және Дароот-Коргон ауылдарында тұрғындар 3 балдық жер сілкінісін сезген.

Қирандылар мен зардап шеккендер туралы хабарлаған жоқ. 

Айта кетейік, бұған дейін Қырғызстанда 4,9 балдық жер сілкінісі болды

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