Тәжікстан Президентінің Қазақстанға ресми сапары аяқталды.

7 Қараша 2026, 17:37
АВТОР
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Ақорда 7 Қараша 2026, 17:37
7 Қараша 2026, 17:37
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Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жоғары мәртебелі мейманды елорда әуежайында шығарып салды.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Еске салайық, Мемлекет басшылары Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту жөнінде бірлескен мәлімдеме қабылдады.

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