Тәжікстан Президентінің Қазақстанға ресми сапары аяқталды.
7 Қараша 2026, 17:37
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7 Қараша 2026, 17:377 Қараша 2026, 17:37
197Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жоғары мәртебелі мейманды елорда әуежайында шығарып салды.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Еске салайық, Мемлекет басшылары Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту жөнінде бірлескен мәлімдеме қабылдады.
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