Ақсуда мас күйде жол апатына түскен әйел жалған жүктілік анықтамасымен қамаудан құтылған
Прокурорлар жүктілік туралы анықтаманың жалған екенін анықтап, дәлелдерді қолдан жасау мен пара алу дерегін әшкереледі.
Жүктілік туралы жалған анықтаманың көмегімен мас күйде жол апатына себепкер болған әйел әкімшілік қамаудан құтылған. Алайда заң бұзушылықты прокуратура қызметкерлері анықтады.
Ақсу қаласының ауданаралық соты полиция бөлімінің қызметкерін пара алу және әкімшілік іс бойынша дәлелдерді қолдан жасау фактілері бойынша кінәлі деп таныды.
Прокуратураның мәліметінше, жүргізуші куәлігі жоқ әйел мас күйінде көлік жүргізіп, жол-көлік оқиғасына себеп болған. Іс сотта қаралған кезде жүктілік туралы анықтама ұсынылып, соның негізінде әкімшілік қамау айыппұлмен алмастырылған.
Прокурорлар медициналық анықтаманың жалған екенін анықтады. Тексеру барысында сыбайлас жемқорлық қылмысы әшкереленіп, дәлелдерді қолдан жасау дерегі дәлелденді.
Сот бұрынғы полиция қызметкеріне 6,6 миллион теңге көлемінде айыппұл салып, оны өмір бойына мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан айырды және арнайы атағынан айырды. Сонымен қатар алынған пара мемлекет кірісіне тәркіленді.
Прокуратура соттың қадағалау органының қызметкерлерінің жұмысын оң бағалап, олардың кәсіби тәжірибесіне қатысты жеке қаулы шығарғанын атап өтті.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
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