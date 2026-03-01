Таяу Шығыстағы шиеленіс күшейді: танкерлер қауіп аймағында қалды
Иран төңірегіндегі шиеленіс мұнай тасымалына қалай әсер етуде?
Иран маңындағы теңіз кеңістігінде танкерлер қозғалысы күрт өзгерді. Кеме қозғалысын бақылайтын халықаралық сервистердің деректеріне сүйенсек, Ормуз бұғазы мен Парсы шығанағы аймағында ондаған мұнай тасымалдаушы кемелер шоғырланып, қалыпты бағыттан ауытқи бастаған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сарапшылар мұны Таяу Шығыстағы геосаяси жағдайдың ушығуымен байланыстырып отыр.
Әлем мұнайының "тар қақпасы"
Ормуз бұғазы – әлемдік энергетикалық жүйедегі ең маңызды теңіз дәліздерінің бірі. Парсы шығанағын Үнді мұхитымен жалғайтын бұл өткел арқылы күн сайын шамамен 17–20 млн баррель мұнай тасымалданады. Бұл – жаһандық мұнай жеткізілімінің бестен бір бөлігі.
Аталған бағыт арқылы Иран, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері, Кувейт және Катар экспорттайтын мұнай әлемдік нарыққа шығады. Сондықтан аймақтағы кез келген әскери немесе саяси шиеленіс бірден теңіз логистикасына әсер етеді.
Танкерлер неге күту режиміне өтті
Кеме қозғалысының онлайн карталарында Ормуз бұғазы маңында жүздеген кеменің баяу қозғалып немесе бір аймақта шоғырланып тұрғаны байқалады. Әдетте мұнай танкерлері белгіленген маршрутпен тоқтаусыз өтеді. Алайда қазіргі жағдайда бірнеше ерекшелік көзге түседі:
- кемелердің бір бөлігі порттарға кірмей, ашық теңізде күтіп тұр;
- қозғалыс жылдамдығы айтарлықтай төмендеген;
- кейбір танкерлер бағытын өзгерткен;
- Оман жағалауы мен Фуджейра маңында кеме тығыздығы артқан.
Сарапшылардың айтуынша, бұл – қауіп деңгейі артқан кезде қолданылатын стандартты теңіз тактикасы. Кеме операторлары әскери тәуекел бағаланғанша қауіпті аймаққа кіруді кейінге қалдырады.
Геосаяси фактор және қауіпсіздік тәуекелі
Аймақтағы жағдай АҚШ пен Израильдің Иран аумағына жасаған соққыларынан кейін күрделене түсті. Өз кезегінде Иран тарапы жауап операциялары туралы мәлімдеді. Әскери инфрақұрылым нысандарына шабуылдар жөніндегі ақпараттар теңіз тасымалына да әсер етіп отыр.
Мұндай жағдайда:
- сақтандыру компаниялары тәуекел тарифтерін көтереді;
- кеме иелері маршруттарды қайта қарайды;
- теңіз дәліздерінде қозғалыс баяулайды.
Әсіресе Ормуз бұғазы стратегиялық нысан саналғандықтан, кез келген әскери қауіп мұнай тасымалының уақытша кідірісіне әкелуі мүмкін.
Нарыққа ықтимал әсері
Теңіздегі қазіргі көрініс энергетикалық нарық үшін маңызды сигнал саналады. Сарапшылар бірнеше ықтимал салдарды атап өтеді:
- мұнай бағасының құбылмалылығы артуы;
- жеткізу мерзімдерінің кешігуі;
- тасымал құнының қымбаттауы;
- логистикалық тәуекелдердің көбеюі.
Егер бұғаздағы жағдай одан әрі шиеленіссе, бұл жаһандық мұнай нарығына тікелей қысым түсіруі мүмкін.
Стратегиялық аймақтағы белгісіздік сақталып отыр
Қазіргі таңда Ормуз бұғазы толық жабылған жоқ, алайда танкерлер қозғалысының өзгеруі теңіз тасымалы қатысушылары қауіпсіздікке басымдық беріп отырғанын көрсетеді. Сарапшылардың пікірінше, аймақтағы жағдай тұрақталғанға дейін кемелердің сақтық режимінде жүруі жалғасуы ықтимал.
Ормуз бұғазы – әлем экономикасының маңызды «энергетикалық тамыры». Сондықтан бұл аймақтағы кез келген өзгеріс тек өңірлік емес, жаһандық деңгейдегі экономикалық процестерге әсер етуі мүмкін.
Ең оқылған:
- 1 наурыздан бастап не өзгереді?
- Щучинсктегі жарылыс: Астанаға жеткізілген бес науқастың да жағдайы ауыр
- Шымкентте 75 жастағы азаматтан сібір жарасы анықталды
- Иранда мектепке жасалған шабуыл салдарынан 40 адам қаза тапты
- Тегеранда жарылыстар болды: Израиль Иранға "алдын ала соққы" жасағанын мәлімдеді