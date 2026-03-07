Таулы аймақтарда қар көшкінінің өздігінен түсуі мүмкін – ТЖМ
Алматы мен Жетісу облыстарының кейбір тауларында қар қалыңдығы 1,4 метрге жетіп, қалыпты көрсеткіштен екі есе артық.
Қазақстанның Төтенше жағдайлар министрлігінің («Қазселденқорғау») мамандары таулы аймақтардағы қар көшкіні қаупін тұрақты бақылап, алдын алу шараларын жүргізіп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылдың қарашасынан бастап республика бойынша 331 зерттеу жүргізіліп, қар көшкіні түсуі мүмкін жерлерге 110 ескерту белгісі орнатылды. Халыққа ақпарат беру мақсатында 1 275 ескерту хабарламасы және 6 103 ақпараттық брошюра таратылды.
2025–2026 жылдардағы қар көшкіні қауіпті кезеңінде Алматы қаласы мен Алматы, Жамбыл облыстарында 61 рет қар көшкіні өздігінен түсті. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Алматы қаласы мен Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарында 79 рет қарды алдын ала түсіру жұмысы жүргізілді.
Қазіргі уақытта еліміздің оңтүстік және оңтүстік-шығыс таулы аймақтарында, сондай-ақ Шығыс Қазақстанның тауларында қар көшкіні қаупі сақталуда. Алматы мен Жетісу облыстарының кейбір тауларында қар қалыңдығы 1,4 метрге жетіп, қалыпты көрсеткіштен екі есе артық.
«Қазгидрометтің» болжамына сәйкес, 2026 жылғы 6–8 наурызда Алматы, Түркістан және Шығыс Қазақстан облыстарының таулы аймақтарында қар мен боран түрінде нөсер жауын-шашын күтіледі. Қар жамылғысының тұрақсыздығына байланысты табиғи қар көшкінінің түсу ықтималдығы жоғары.
ТЖМ қар көшкіні қаупі туралы дауылды ескерту жарияланған кезде таулы аймақтарға бармауға, сондай-ақ қар басқан тік беткейлерге шықпауға кеңес береді, себебі бұл қауіпті жағдайдың өздігінен пайда болуына әкелуі мүмкін.
