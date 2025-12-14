Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тәуелсіздік күніне орай ХҚКО-лар 16 желтоқсанда жұмыс істемейді

Бүгiн, 02:20
219
Бөлісу:
Артем Чурсинов / архив
Фото: Артем Чурсинов / архив

Қазақстанда Тәуелсіздік күні мерекесіне байланысты 2025 жылғы 16 желтоқсанда, сейсенбі күні халыққа қызмет көрсету орталықтары (ХҚО) мен мамандандырылған ХҚКО-лар жұмыс істемейді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мәліметке сәйкес, жалпы жұмыс күндері ХҚО мен мамандандырылған орталықтар дүйсенбіден жұмаға дейін 09:00–18:00 аралығында қызмет көрсетеді. Сонымен қатар кезекші орталықтардың жұмыс кестесі де жарияланды.

Кезекші ХҚКО-лар:

жұмыс күндері: 09:00–20:00

сенбі: 09:00–13:00

Кезекші мамандандырылған ХҚКО-ларда:

өтініштер жұмыс күндері 09:00–18:00 аралығында қабылданады,

дайын құжаттар 20:00-ге дейін беріледі,

сенбі күні өтініштер 09:00–12:00, ал дайын құжаттар 13:00-ге дейін тапсырылады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ақтөбе облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды
Келесі жаңалық
Алматыда туристік компанияға қатысты алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды
Өзгелердің жаңалығы