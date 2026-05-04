Таразда қайыр сұраған баланың анасына айыппұл салынды
Бала қайыр сұрап жүргенінде полиция қызметкерлері оны ұстап алған.
Бүгiн 2026, 18:53
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 18:53Бүгiн 2026, 18:53
127Фото: ©BAQ.KZ архиві/ЖИ - Ерболат Бекболат
Анасы ұлының қайыршылықпен айналысқаны үшін жауапқа тартылды.
Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау фактісі бойынша баланың анасына қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарады.
Сот оның кәмелетке толмаған ұлы Тараз қаласында бағдаршамда жүргізушілерден қайыр сұрап, қайыр сұрап жүргенінде полиция қызметкерлері оны ұстап алғанын анықтады. Баланың 16 жасқа толмауына байланысты хаттама оның анасына қатысты толтырылды.
Әйел кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне өкініш білдірді. ӘҚБтК 127-бабы 3-бөлігінің санкциясы 20 АЕК мөлшерінде айыппұл салуды не 10 тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік қамаққа алуды көздейді. Сот кінәні мойындауды, шын жүректен өкінуді және ауырлататын мән-жайлардың жоқтығын ескере отырып, айыппұл сомасын 30%-ға азайтты. Сот қаулысымен Е. ӘҚБтК 127-бабының 3-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, оған 60 мың теңге көлемінде айыппұл тағайындалды, - деп хабарлады Жамбыл облысының Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты.
Қаулы заңды күшіне енген жоқ.
Еске салайық, бұған дейін Ақмола облысында отынды аз құйған жанармай құю станциясына айыппұл салынды.
Тағы оқи отырыңыздар:
Ең оқылған:
- Арғымаққа айрықша ықылас: Тоқаев сыйға тартылған тұлпарларды көрді
- 2026 жылы Қазақстанда қанша шетелдік жұмыс істей алады
- Алматы әуежайының терминалдарын жаңбыр суы басты
- Трамп америкалық әскерді Еуропадан әкетуі мүмкін екенін ескертті
- Инвесторлар мен мамандарға жол ашық: Қазақстан көші-қонды өзгертеді