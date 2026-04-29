WhatsApp чатындағы ұрыс: Шымкентте көршілердің дауы сотқа жетті
Ортақ чатта өзіне және отбасына қатысты әдепсіз сөздер жазып, ар-намысына тиген.
Бүгiн 2026, 17:42
Фото: depositphotos.com
Шымкент қаласының ауданаралық азаматтық істер жөніндегі сотына қала тұрғыны шағым түсірді.
Оның айтуынша, көршілері «WhatsApp» мессенджеріндегі ортақ чатта өзіне және отбасына қатысты әдепсіз сөздер жазып, ар-намысына тиген. Шыдамы таусылған тұрғын соттан моральдық зиян өндіруді талап етті.
Сот шешімі және медиация
Сот процесі барысында судья тараптарға араздасқаннан гөрі, татуласудың әлдеқайда тиімді екенін түсіндірді. Нәтижесінде медиация тәртібімен келісім жасалды.
Нәтижесінде тараптар дауды медиация тәртібімен реттеу туралы келісімге келді. Оған сәйкес талап қоюшы өзінің талаптарынан бас тартты. Ал жауапкерлер талапты мойындап, талап қоюшыға мамыр айының соңына дейін 150 000 теңге төлеуге міндеттенді. Сот ұйғарымымен дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім бекітіліп, іс бойынша іс жүргізу тоқтатылды. Сонымен қатар, талап қоюшыға төленген мемлекеттік баж салығы қайтарылды, - деп хабарлады Шымкент сотының баспасөз қызметі.
Сот ұйғарымы заңды күшіне енген жоқ.
Еске салайық, бұған дейін Бас прокуратура алаяқтардың басым бөлігі WhatsApp арқылы қоңырау шалатынын айтты.
Тағы оқи отырыңыздар:
Ең оқылған:
- Алматы-Ақтөбе пойызында қайғылы жағдай: 60 жастағы жолаушы көз жұмды
- "Мұғалімдер қайтадан құл болады": Ұстаздар мектеп бюджетінің ауданға өтуінің қаупін айтты
- "4 сағат үйінді астында жатқан": Абай облысында зардап шеккен кеншінің жағдайы белгілі болды
- Әскери саладағы жеңілдіктер мен төлемдер: Сыйақы, жалақы, 425 000 теңгеге дейінгі материалдық көмек
- Түркістан облысында атасы немересін зорлады деген іс бойынша тергеу басталды