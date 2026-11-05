Қасым-Жомарт Тоқаев Иордания Королі II Абдалланы қарсы алды

5 Қараша 2026, 16:26
АВТОР
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Ақорда 5 Қараша 2026, 16:26
5 Қараша 2026, 16:26
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Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға ресми сапармен келген Иордан Хашимит Корольдігінің Королі II Абдалла бен әл-Хусейнді Астана әуежайынан қарсы алды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Салтанатты рәсім аясында ұшу-қону алаңында Құрмет қарауылы ротасы сап түзеді.

Айта кетейік, бұған дейін Иордания Королі Қазақстанға келгені хабарланды

6 қараша күні Астанада Ақаба процесі саммиті өтеді. Жиынға бірқатар мемлекеттің басшылары қатысады.

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