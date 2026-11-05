  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Иордания Королі Қазақстанға келді: Астанада қандай маңызды кездесу өтеді?

Иордания Королі Қазақстанға келді: Астанада қандай маңызды кездесу өтеді?

Иордания Королі II Абдалла Қазақстанға ресми сапармен келді. Астанада екі ел арасындағы маңызды келіссөздер өтіп, ертең халықаралық деңгейдегі саммит ұйымдастырылады.

5 Қараша 2026, 15:38
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорданың баспасөз қызметі 5 Қараша 2026, 15:38
5 Қараша 2026, 15:38
248
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Иордан Хашимит Корольдігінің Королі II Абдалла бен әл-Хусейн Қазақстанға ресми сапармен келді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Жоғары деңгейдегі келіссөздер барысында сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы екіжақты ынтымақтастықты кеңейту перспективасы талқыланады.

6 қараша күні Астанада Ақаба процесі саммиті өтеді. Жиынға бірқатар мемлекеттің басшылары қатысады.

Айта кетейік, Иордания Королі II Абдалла бен әл-Хусейн 2025 жылғы 26 тамызда да Астанаға сапармен келген еді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Иордания Королі келіссөз жүргізіп, Қазақстан-Иордания бизнес форумына қатысқан болатын.

Тағы оқи отырыңыз: Астанаға екі елдің көшбасшысы келеді: Қарашада Қазақстанда қандай маңызды жиын өтеді? 

Ең оқылған:

Наверх