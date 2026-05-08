Таразда бір топ жасөспірім қатарласын ұрып-соққан
15 жастағы жасөспірімдер ата-аналарымен бірге полиция бөліміне жеткізілді.
Таразда оқушылар қатарластарын тападай-тал түсте ұрып-соққан.
Әлеуметтік желіде төбелестің видеосы жарияланды.
Полиция өкілдері қатарластарын ұрып-соққан жасөспірімдерді анықтаған.
5 мамырда «102» арнасына жасөспірімге дене жарақатын салу дерегі бойынша шақырту түсті. Полиция қызметкерлері оқиғаның барлық қатысушыларын анықтады. 15 жастағы жасөспірімдер ата-аналарымен бірге полиция бөліміне жеткізілді. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Мектеп оқушылары профилактикалық есепке қойылды. Олардың ата-аналары бала тәрбиесіндегі міндеттерін орындамағаны үшін жауапкершілікке тартылды. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы мен себептерін жан-жақты, толық әрі объективті анықтауға бағытталған қажетті шаралар жүргізіліп жатыр. Тергеу нәтижесі бойынша түпкілікті процессуалдық шешім қабылданады, - деп хабарлады Жамбыл облысының ПЛ баспасөз қыметі.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда жасөспірімдер арасындағы төбелестен екі бала көз жұмды.
Тағы оқи отырыңыздар:
Ақтауда жастар арасындағы төбелес видеоға түсіп қалды
Травмпункттегі текетірес: Екібастұзда дәрігер мен медбикені ұрған 3 күдікті ұсталды
"Туысына келіп, төбелес шығарған": Астанада фельдшерді ұрған ер адам ұсталды
Ең оқылған:
- Алматыда таңғажайып жағдай: Келіншек жүкті екенін босанатын күні ғана білген
- Жамбыл облысында бірнеше күннен бері іздестірілген ер адам табылды
- «Әділет» партиясы Мемлекет басшысының реформаларын қолдайтынын мәлімдеді
- Дрон, жасанды интеллект, киберсоғыс: Қазақстан армиясы қалай өзгеріп жатыр
- "Сәлемдеме келді": Ақтөбеде алаяқтар тұрғынды несие алуға көндірмек болған