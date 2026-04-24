Ақтауда жастар арасындағы төбелес видеоға түсіп қалды

Қазіргі уақытта аталған факті бойынша іс жүргізіліп жатыр.

Бүгiн 2026, 07:48
Скриншот Бүгiн 2026, 07:48
Бүгiн 2026, 07:48
Фото: Скриншот

Ақтауда жастар арасындағы төбелес видеоға түсіп қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке  сілтеме жасап.

Оқиға қаланың 20-шағын ауданында болған. Куәгердің айтуынша, бірнеше адамнан тұратын топ екі жасөспірімге шабуыл жасап, оларды соққыға жыққан. Оқиғаның бір бөлігі тұрғын үйдің терезесінен түсірілген бейнежазбада көрінеді.

Маңғыстау облысы полиция департаментінің мәліметінше, зардап шеккендердің жеке басы анықталған – екеуі де 17 жаста. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша іс жүргізіліп жатыр.

Алдын ала деректерге сәйкес, жанжалға қатысушылар бір-бірін таныған. Оқиғаның себептері мен барлық мән-жайы анықталуда.

Ең оқылған:

