Таразда әпкесінің көлігін айдап кеткен жасөспірім полициядан қашты
Көлікті кәмелетке толмаған жасөспірімнің басқарғаны және оның жүргізуші куәлігі жоқ екені белгілі болды.
Бүгiн 2026, 20:18
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 20:18Бүгiн 2026, 20:18
176Фото: видеодан скриншот
Таразда жасөспірім заңсыз көлік жүргізіп, жол ережесін бұзып, полициядан қашқан, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Тараз қаласында патрульдік полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған «Mercedes-Benz» автокөлігін тоқтатпақ болған. Сол кезде жүргізуші қарсы қозғалыс жолағына шығып, полицияның заңды талабына бағынбаған.
Тексеру барысында көлікті кәмелетке толмаған жасөспірімнің басқарғаны және оның жүргізуші куәлігі жоқ екені белгілі болды. Ол әпкесінің автокөлігін айдап алып кеткен.
Аталған заңбұзушылықтар бойынша жасөспірім және көліктің заңды иесі ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің бірнеше баптарымен жауапкершілікке тартылды. Көлік айып тұрағына қойылды, - деп хабарлады Жамбыл облысының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Ақтөбеде жол ортасында төбелескен жүргізушілер ұсталған болатын.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- 8 наурызда гүл де "қауіпті" бола алады
- 8 наурыз қарсаңында көпбалалы аналарға әлеуметтік төлем беріледі
- Атыраудағы қанды қылмыс: Күдіктінің ұсталған сәттегі фото-видеосы жарияланды
- "Табысы төмендерге 432 мың теңге беріледі" деген ақпарат рас па?
- Көкшетауда стоматологияда 3 жасар қыз медициналық құралды жұтып қойды