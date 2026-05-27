Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымы 16%-ға өсті
Өсімге стратегиялық маңызы бар тауарлар мен өнеркәсіп өнімдері жеткізілімінің артуы әсер еткен.
2026 жылдың қаңтар–наурыз айларының қорытындысы бойынша Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымы 6,46 млрд АҚШ долларын құрады. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 16,1%-ға көп.
Былтыр көрсеткіш 5,56 млрд доллар болған. Ресей Қазақстанның негізгі сауда серіктестерінің бірі мәртебесін сақтап отыр. Ел өзара сауда көлемі бойынша екінші орында қалып, импорт, өндірістік кооперация және өнеркәсіптік жеткізілімдер бағытындағы маңызды әріптес болып қала береді.
Қазақстанның Сауда министрлігінің мәліметінше, Қазақстанның Ресейге экспорты негізінен металлургия және шикізат саласының өнімдері есебінен қалыптасқан. Экспорттағы негізгі тауарлардың қатарында көлемі 131,8 млн АҚШ долларын құраған легирленбеген болаттан жасалған ыстықтай илектелген жалпақ прокат, 77,8 млн долларлық темір кені мен концентраттары, 77 млн долларлық қапталған жалпақ прокат, 73,3 млн долларлық суықтай илектелген жалпақ прокат, 60,5 млн долларлық алюминий оксидтері мен гидроксидтері, 40 млн долларлық тас көмір, сондай-ақ 39,5 млн доллар көлеміндегі өңделмеген мырыш бар.
2026 жылдың алғашқы тоқсанында Ресейден импорт 28,5%-ға өсіп, 4,96 млрд АҚШ долларына жетті. Өсімге стратегиялық маңызы бар тауарлар мен өнеркәсіп өнімдері жеткізілімінің артуы әсер еткен. Әсіресе уран импорты айтарлықтай өсіп, көлемі 2486 есе артып, 258,5 млн АҚШ долларын құраған. Сонымен қатар табиғи газ жеткізілімі 93,4%-ға көбейіп, 499 млн долларға жетті. Ал өңделмеген және жартылай өңделген алтын импорты 36,5 есе өсіп, 211,2 млн доллар болған. Бұдан бөлек, мұнай өнімдері, бидай, бағалы металл кендері мен концентраттары, сондай-ақ теміржол вагондары импортының да өскені байқалды.
Өзара саудадағы оң динамика Қазақстан мен Ресей арасындағы экономикалық ықпалдастықтың жоғары деңгейін, өндірістік кооперацияның кеңейіп келе жатқанын және екі елдің негізгі салалары өнімдеріне сұраныстың тұрақты екенін көрсетеді.
