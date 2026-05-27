Көк кілем, домбыра және мемлекеттік протокол: Астанада Владимир Путинді қалай қарсы алды
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путинді Астана халықаралық әуежайында өзі қарсы алды.
Астана халықаралық әуежайында Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путинді ресми қарсы алу рәсімі өтті. Ол Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен келді. Қазақстан тарапы мәртебелі мейманды мемлекеттік протокол аясында көк кілеммен, құрмет қарауылымен, оркестрмен және ұлттық музыкалық сүйемелдеумен қарсы алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстандық қарсы алу: қатаң протокол және ұлттық нақыш
Бұл күні Астана әуежайы ресми делегацияның келіп түсетін орны ғана емес, мемлекеттік сапардың алғашқы алаңына айналды. Ұшақ қонбай тұрып-ақ мұнда ерекше атмосфера сезілді: протокол қызметі өз орындарына жайғасты, қауіпсіздік өкілдері аумақты бақылауға алды, журналистер камераларын дайындады, ал рәсімге қатысушылар ресми кездесудің басталуын күтті.
Назардың бәрі дипломатиялық протоколдың тілін айқындайтын детальдарға ауды.
Көк кілем, құрмет қарауылының сап түзеуі, оркестр, ресми қызмет өкілдері және іс-қимылдың нақты реттілігі қабылдаушы тараптың жоғары дайындық деңгейін көрсетті.
Сонымен бірге Қазақстандағы қарсы алу рәсімі тек қатаң протоколмен шектелген жоқ. Домбыра мен баян ұстаған жас музыканттар салтанатты шараға ерекше көңіл күй қосты. Олардың өнері ресми атмосфераға ұлттық реңк беріп, Қазақстанның қонақты тек регламент бойынша ғана емес, мәдениетке деген құрметпен қарсы алатынын көрсетті.
Тоқаев Путинді ұшақ жанында өзі қарсы алды
Ұшақ қонғаннан кейін бортқа трап қойылды. Владимир Путин ұшақтан түскен соң оны Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды.
Мемлекет басшылары қол алысып, бір-бірімен амандасты. Осыдан кейін олар ресми рәсім аясында көк кілем бойымен жүріп өтті.
Бұл сәт Ресей Президентінің Қазақстанға мемлекеттік сапарының басталуын білдірді. Сапар 27-29 мамыр аралығында өтеді.
Мемлекет басшылары деңгейіндегі жеке қарсы алу сапардың мәртебесін және осы күндері Қазақстан мен Ресей күн тәртібінің маңызын айқындайды.
Астана қайтадан халықаралық назарда
Мемлекеттік сапар Астанада ірі халықаралық іс-шаралар өтіп жатқан кезеңмен тұспа-тұс келді. Алдағы күндері елорда Еуразиялық экономикалық форум мен Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысына алаң болады.
Келіссөздер барысында Қазақстан мен Ресей стратегиялық әріптестік пен одақтастық қатынастардың қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын талқылайды деп күтілуде. Күн тәртібінде сауда-экономикалық ынтымақтастық, энергетика, интеграциялық процестер және ЕАЭО аясындағы өзара іс-қимыл мәселелері бар.
Қазақстан үшін бұл апта екіжақты келіссөздер тұрғысынан ғана маңызды емес. Астана қайтадан өңір елдерінің мүдделері, экономикалық бастамалары мен интеграциялық жобалары тоғысатын алаң ретінде көрініп отыр. Нарықтар, технологиялар және көлік бағыттары үшін жаһандық бәсеке күшейген тұста мұндай кездесулер Қазақстанның Еуразиядағы іскерлік және дипломатиялық орталық ретіндегі рөлін нығайта түседі.
Кездесу символикасы
Әуежайдағы рәсім ресми дипломатияның ұлттық болмыспен қалай үйлесетінін көрсетті. Бір жағынан — қатаң мемлекеттік протокол, көк кілем, құрмет қарауылы және нақты белгіленген қарсы алу тәртібі. Екінші жағынан — қазақтың домбырасы, жас музыканттар және қонақжайлық атмосферасы.
Дәл осындай детальдар сапарды тек ресми оқиға емес, визуалды хрониканың бір бөлігіне айналдырады. Әуежайдан тараған алғашқы кадрлар — бұл жай ғана ұшақтың келуі емес, Астана Еуразиялық күн тәртібіндегі басты алаңдардың біріне айналатын саяси аптаның басталуы.
Алда не бар?
Алда мемлекет басшыларының жоғары деңгейдегі келіссөздері өтеді. Тараптар Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастықтың негізгі бағыттарын, соның ішінде экономика, энергетика, сауда және интеграция мәселелерін талқылауды жоспарлап отыр.
Бұдан бөлек, 28 мамырда Астанада Еуразиялық экономикалық форум өтеді. Келесі күні, 29 мамырда ЕАЭО елдері көшбасшыларының қатысуымен Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы болады.
BAQ.KZ мемлекеттік сапар барысын, келіссөздерді және алдағы күндері Астанада айтылатын негізгі мәлімдемелерді назарда ұстайды.
Еске салайық, бұған дейін Ресей президенті Владимир Путиннің Қазақстанға мемлекеттік сапары қарсаңында «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған мақаласында алдағы жоғары деңгейдегі келіссөздердің негізгі бағыттары мен қазақ-орыс саяси диалогының жоғары деңгейі сөз болған еді.
Ең оқылған:
- Астанада бойжеткен Бейімбет Майлиннің ескерткішіне мініп алған
- Сүлейменова мектеп бітіру кештеріндегі қымбат сыйлықтарға қатысты пікір білдірді
- Мұғалімдер кабинет ремонтына ақша шығаруға міндетті емес – министр
- Павлодар облысында жер сілкінді
- Ақтөбеде жекеменшік үйде жарылыс болып, бір адам қаза тапты