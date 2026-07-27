Тамызда ауа райы қандай болады?

Қазгидромет болжамынша, тамызда Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашын нормадан көп болады.

27 Шілде 2026, 10:43
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 27 Шілде 2026, 10:43
27 Шілде 2026, 10:43
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

«Қазгидромет» РМК 2026 жылғы тамыз айына арналған ауа райы болжамын жариялады. Синоптиктердің мәліметінше, елдің басым бөлігінде жауын-шашын мөлшері климаттық нормадан жоғары болады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Метеорологтардың болжамынша, Батыс Қазақстан, Атырау, Жамбыл және Алматы облыстарында, сондай-ақ Маңғыстау, Ақтөбе, Қызылорда, Түркістан және Жетісу облыстарының басым бөлігінде, Ұлытау облысының оңтүстік жартысында және Қарағанды облысының оңтүстік-батысында жауын-шашын мөлшері норма шамасында күтіледі.

Ал Маңғыстау облысының оңтүстік-шығысында, Қызылорда мен Түркістан облыстарының оңтүстік-батысында жауын-шашын мөлшері нормадан аз болуы мүмкін.

Ауа температурасы қандай болады?

Қазгидрометтің болжамына сәйкес, тамызда Қазақстанның басым бөлігінде орташа айлық ауа температурасы +21...+29°C аралығында болады.

Еліміздің қиыр оңтүстік-батысында +30...+31°C, ал солтүстік, солтүстік-батыстың жекелеген аудандары мен шығыс өңірлерде +15...+20°C күтіледі.

Тамыздың климаттық ерекшелігі

Синоптиктердің мәліметінше, тамыз – жаз мезгілінің соңғы айы. Бұл кезеңде республика бойынша ауа температурасы шілдемен салыстырғанда біртіндеп төмендей бастайды.

Көпжылдық климаттық деректерге сәйкес:

  • Қазақстанның солтүстігінде орташа айлық ауа температурасы +16...+18°C;
  • оңтүстігінде +25...+27°C болады.

Кейбір жылдары ауа температурасы +36...+44°C-қа дейін, ал республиканың оңтүстігі мен оңтүстік-батысында +47...+48°C-қа дейін жетуі мүмкін.

Сонымен қатар өте салқын жылдары тамыздың екінші және үшінші онкүндігінде солтүстік және шығыс өңірлерде ауа температурасы +1...+6°C-қа дейін төмендеп, жекелеген аудандарда үсік байқалуы ықтимал.

Қазгидрометтің мәліметінше, тамыз айында бұршақ сирек жауады, найзағай шілдеге қарағанда аз болады. Сондай-ақ жаздың басымен салыстырғанда құрғақшылық пен аңызақ желдің ықтималдығы төмендейді.

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