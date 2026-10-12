Тағы бір өңірдің азаматтарына 13 мың теңгеден төлем беріледі
Ақмола облысында Халықаралық мүгедектігі бар адамдар күніне орай I, II және III топтағы мүгедектігі бар азаматтарға, сондай-ақ мүгедектігі бар балаларға біржолғы әлеуметтік көмек көрсетіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Ақмола облысы ішкі саясат басқармасының басшысы Гүлмира Кәрімова редакциямыздың ресми сауалына берген жауабында мәлімдеді.
Оның айтуынша, әлеуметтік көмекті 25 103 адам алады. Әр азаматқа берілетін төлем мөлшері – 3 АЕК. 1 АЕК 4 325 теңге. Демек ақмолалықтарға 12 975 теңгеден беріледі.
Осы мақсатқа аудандық және қалалық бюджеттерден 325,7 млн теңге қарастырылған.
Мүгедектігі бар адамдар күні Қазақстанда қазан айының екінші жексенбісінде аталып өтеді. Бұл күн ерекше қажеттіліктері бар азаматтарды қолдау, олардың қоғамдағы құқықтары мен мүмкіндіктеріне назар аударуға бағытталған.
Еске сала кетейік, басқарма ақпаратынша, Ақмола облысында Қарттар күніне орай да әлеуметтік қолдау шаралары көрсетілген. Ең төменгі және ең төменгі мөлшерден төмен зейнетақы алатын 26 582 зейнеткерге біржолғы әлеуметтік төлем берілген. Оның мөлшері де 3 АЕК. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 344,9 млн теңге бөлінген.
Бұған дейін Астана тұрғындарына 86 500 теңгеге дейін көмек берілетіні, өлемді кімдер алатыны хабарланды.
Ең оқылған:
- Шымкенттегі Қайрат Нұртас концерті: Зардап шеккен 18 жастағы қыздың жағдайы белгілі болды
- 11 қазанға арналған валюта бағамы жарияланды
- Шымкентте өткен Қайрат Нұртастың концертіне қатысты қылмыстық іс қозғалды
- Медеу мен Шымбұлақтан Almaty SuperSki-ге дейін: Алматының тау туризмі қалай өзгереді?
- Жаңа мамандықтар, оқу және тұрақты жұмыс: Алматы таулары жастарға қандай мансап жолын ашады