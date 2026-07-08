СҚО-да әткеншек құлап, 17 жастағы қыз зардап шекті
Ол Тайынша қаласының аудандық ауруханасына жеткізілді.
Оқиға Тайынша ауданының Келлеровка ауылында болған.
Өңірлік ТЖД-ға 2009 жылы туған қыздың үстіне әткеншектің жоғарғы арқалығы құлап кеткені туралы хабар түскен. Зардап шегушіге құтқарушылар мен дәрігерлердің көмегі қажет болды.
Оқиға орнына трассалық медициналық-құтқару пунктінің қызметкерлері жедел түрде шықты. Келген бойда мамандар зардап шеккен қызға алғашқы медициналық көмек көрсетті.
Тексеру және қажетті көмек көрсетілгеннен кейін қыз Тайынша қаласының аудандық ауруханасына жеткізілді. Мамандардың мәліметінше, оның жағдайы тұрақты, – деп атап өтті облыстық ТЖД баспасөз қызметі.
СҚО әкімдігі әткеншектің бөлшектелгенін, бірақ оның орнына жаңасы орнатылмайтынын хабарлады.
Еске салайық, бұған дейін Жезқазғанда бүлдіршін ойын алаңындағы темір торға қысылып қалды.
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