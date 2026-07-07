Екі ұл, үш қыз: Өзбекстанда бесем дүниеге келді

Қазіргі уақытта сәбилер мен анасының денсаулығы жақсы. Олар білікті медицина қызметкерлерінің бақылауында

Бүгiн 2026, 19:07
АВТОР
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Өзбекстан Денсаулық сақтау министрлігі Бүгiн 2026, 19:07
Бүгiн 2026, 19:07
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Фото: Өзбекстан Денсаулық сақтау министрлігі

6 шілдеде Өзбекстанның Әндіжан қаласындағы №2 перзентханада бесем дүниеге келді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Өзбекстан Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, кеше Әндіжан қаласындағы «Қайрағочтош» махалласының тұрғыны Наргиз Бекжонова перзентханаға жатқызылып, оған кесір тілігі жасалды.

Босану білікті акушер-гинеколог, неонатолог және реаниматологтардың бақылауымен сәтті өтті. Сәбилердің үшеуі - қыз, екеуі - ұл.

Кейін ана мен сәбилер Ана мен бала денсаулығын қорғау республикалық мамандандырылған ғылыми-практикалық медициналық орталығының Әндіжан облыстық филиалына ауыстырылды. Қазіргі уақытта сәбилер мен анасының денсаулығы жақсы. Олар білікті медицина қызметкерлерінің бақылауында, – делінген ведомствоның баспасөз қызметі таратқан хабарламада. 

Дүниеге келген сәбилердің әрқайсысының салмағы 1,25 келіден 1,605 келіге дейін болған.

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