Екі ұл, үш қыз: Өзбекстанда бесем дүниеге келді
Қазіргі уақытта сәбилер мен анасының денсаулығы жақсы. Олар білікті медицина қызметкерлерінің бақылауында
6 шілдеде Өзбекстанның Әндіжан қаласындағы №2 перзентханада бесем дүниеге келді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Өзбекстан Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, кеше Әндіжан қаласындағы «Қайрағочтош» махалласының тұрғыны Наргиз Бекжонова перзентханаға жатқызылып, оған кесір тілігі жасалды.
Босану білікті акушер-гинеколог, неонатолог және реаниматологтардың бақылауымен сәтті өтті. Сәбилердің үшеуі - қыз, екеуі - ұл.
Кейін ана мен сәбилер Ана мен бала денсаулығын қорғау республикалық мамандандырылған ғылыми-практикалық медициналық орталығының Әндіжан облыстық филиалына ауыстырылды. Қазіргі уақытта сәбилер мен анасының денсаулығы жақсы. Олар білікті медицина қызметкерлерінің бақылауында, – делінген ведомствоның баспасөз қызметі таратқан хабарламада.
Дүниеге келген сәбилердің әрқайсысының салмағы 1,25 келіден 1,605 келіге дейін болған.
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