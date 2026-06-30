Мемлекет басшысы соңғы 3 жылда 584 заманауи мектеп салынғанын атап өтті
Президент білім, ғылым және балаларды қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың нәтижесін жариялады.
Бүгiн 2026, 13:53
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