Скутерлер мен қару-жарақ: Парижде Chanel дүңгіршегіне жасалған тонауға тойтарыс берілді

Қарақшылар Париждегі Chanel дүңгіршегінің терезесін қару қолданып, тонау әрекеті кезінде сындырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Le Figaro басылымының хабарлауынша, оқиға Франция астанасының орталығындағы 8-ші аудандағы Монтень даңғылындағы Chanel сағат және зергерлік бұйымдар дүкенінде болған.
Басылымның мәліметінше, оқиға орнында кем дегенде бір тапаншамен қаруланған, дулыға мен полиция белдіктерін киген төрт ер адам болған. Қарақшылар Yamaha TMax скутерлерін пайдаланған, бірақ қауіпсіздік қызметкерлері араласқан кезде кіре алмаған. Олар ештеңені ұрлап үлгермей тұрып, қарақшылар қашып кеткен. Қарақшылар полиция белдіктерін тағып жүргені хабарланды.
Дүкен күзетшісі күш қолдану салдарынан жеңіл жарақат алған.