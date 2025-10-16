Қазақстанның соңғы жаңалықтары
"СК-Фармация" компаниясына қатысты тергеу қалай жүріп жатыр?

Әсел ӘБІЛБЕК
Бүгiн, 11:44
67
Жалғасбек ТОҚТАМЫСОВ - архив
Фото: Жалғасбек ТОҚТАМЫСОВ - архив

Бұл сұраққа Сенат кулуарында ҚМА төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов жауап берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

БАҚ өкілдері "СК-Фармация" компаниясына қатысты тергеу жүріп жатыр ма? деп нақтылады.

Иә, бюджеттен қаражатын жымқыру дерегі бойынша қылмыстық іс тіркелген. Тергеу амалдары жүріп жатыр, бірақ тергеу құпиясына байланысты егжей-тегжейлі ақпарат берілмейді, - деді ҚМА өкілі.

Айта кетейік, "СК-Фармация" бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінген еді. Басынан дау кетпейтін компания жайында не белгілі

