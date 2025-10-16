"СК-Фармация" компаниясына қатысты тергеу қалай жүріп жатыр?

Бұл сұраққа Сенат кулуарында ҚМА төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов жауап берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
БАҚ өкілдері "СК-Фармация" компаниясына қатысты тергеу жүріп жатыр ма? деп нақтылады.
Иә, бюджеттен қаражатын жымқыру дерегі бойынша қылмыстық іс тіркелген. Тергеу амалдары жүріп жатыр, бірақ тергеу құпиясына байланысты егжей-тегжейлі ақпарат берілмейді, - деді ҚМА өкілі.
Айта кетейік, "СК-Фармация" бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінген еді. Басынан дау кетпейтін компания жайында не белгілі?