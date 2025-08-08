"СК-Фармация" бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінді

"СК-Фармация" ЖШС-на қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Бұл туралы BAQ.KZ тілшісіне ҚР Қаржы мониторинг агенттігі мәлімдеді.
Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті "СК-Фармация" ЖШС қызметкерлеріне қатысты ҚР ҚК 4-бап 189-бөлімі бойынша жымқыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Басқа ақпарат ҚР ҚПК 201-бабының талаптарына сәйкес жарияланбайды, - деді Агенттіктің баспасөз қызметінен.
Еске салайық, бұған дейін Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек "СК-Фармацияның" қызметіне қатысты Бас прокуратураға шағымданған болатын. Өтініш беру туралы шешім Жоғары аудиторлық палатаның аудит қорытындысы бойынша қабылданған. Депутат мемлекетке айтарлықтай залал келтірген заңбұзушылықтар анықталғаннан кейін шағымдануға бел буған.
Базарбектің "СК-Фармация" ЖШС мен фармацевтикалық сала субъектілеріне қатысты жолданған шағымын әріптесі, депутат Мұрат Әбенов қолдап, қойды.