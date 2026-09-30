Сингапурда бойдақ мемлекеттік қызметкерлерге арналған танысу сервисі сынақтан өтуде
Мемлекет есебінен кездесу: Сингапурда бойдақтардың танысу сервисі сынақтан өтуде.
Сингапурда FirstDate атты мемлекеттік танысу сервисі іске қосылуы мүмкін. Ол жұптарды таңдап, бірінші кездесуге ваучер бере алады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл сервисті Government Technology Agency (GovTech) әзірлеген. Әзірге оны 21 мен 35 жас аралығындағы бойдақ мемлекеттік қызметкерлер ғана пайдалана алады.
Пайдаланушы өз мүдделері, өмір салты және қарым-қатынасқа деген көзқарастары туралы сауалнама толтырады. Содан кейін жүйе бір ықтимал серіктесті таңдайды. Жұптар сәйкес келгеннен кейін ұсынысты қабылдау үшін оларда 72 сағат уақыт болады.
Тіркеу ұлттық цифрлық сәйкестендіру жүйесі – Singpass арқылы жүзеге асады. Контактілермен алмасу тек өзара келісім бойынша ғана мүмкін болады.
Кездесуге арналған ваучер
FirstDate-те Date Quest функциясы бар. Ол жерде жұп бірлескен тапсырма алады. Мысалы, екеуі де бұрын жемеген тағамды көруі мүмкін.
Оны орындағаннан кейін қатысушылар бағдарлама серіктесінен ваучер ала алады. Бірақ тегін кездесуге кепілдік берілмейді.
Мұндай сервис не үшін қажет?
Мемлекеттік танысу сервисі елдегі демографиялық проблемалардың аясында пайда болды. 2025 жылы бір әйелге келетін туудың жиынтық коэффициенті бір жыл бұрынғы 0,97-ден 0,87 балаға дейін төмендеді.
Сонымен қатар, азаматтарға танысуға көмектесу идеясы Сингапур үшін жаңалық емес. Әлі 1984 жылы билік жоғары оқу орындарын бітірген бойдақтардың басын қосу үшін арнайы ұйым құрған еді.
Әзірге FirstDate сынақ режимінде жұмыс істеп тұр. Бұған дейін GovTech тек жоба туралы пікірлер жинаған болатын, ал қазір оның пилоттық нұсқасын іске қосты.
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