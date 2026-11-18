Си Қытайға барған Трампты әуежайында өзі қарсы алды
18 Қараша 2026, 15:48
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18 Қараша 2026, 15:4818 Қараша 2026, 15:48
115Фото: bbc.com
Қытай төрағасы Си Цзиньпин Қытайдың оңтүстігіндегі Гуандун провинциясының Шэньчжэнь қаласындағы әуежайда АҚШ президенті Дональд Трампты қарсы алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синьхуа агенттігінің жазуынша, Дональд Трамп Шэньчжэньге 18-19 қараша күндері өтіп жатқан Азия-Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығы (АТЭС) ұйымына мүше экономикалар басшыларының 33-ші бейресми кездесуіне қатысу үшін барды.
Еске салсақ, бұған дейін әлем көшбасшылары Шэньчжэньде жиналып жатқанын хабарладық. Екі күнге жоспарланған жоғары деңгейдегі кездесуге 21 мүше экономиканың көшбасшылары мен өкілдері қатысады.
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